İstanbul’da 2 bin 132 okul servisi denetlendi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 12 ve 16 Ekim tarihleri arasında okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul servislerini denetledi. İl genelinde denetlenen 2 bin 132 okul servisinden 196'sının kurallara uymadığı belirlendi. Bu araçların sürücülerine toplamda 87 bin 450 lira para cezası kesildi. Öte yandan 15 okul servisinin ise trafikten men edildiği belirtildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce; Karayolları Trafik Kanunu'nun, 23. maddesince (plaka veya ruhsat eksikliği) 2 adet, 34. maddesince (muayene süresini geçirmek) 42 adet, 65/1A maddesince (Fazla Yolcu ) 4 adet, 75. Maddeden (Dur işareti), 7 adet, 78/1A Maddeden (Emniyet Kemeri): 64 adet, 91. Maddeden (Zorunlu Sigorta) 2 adet, Ek2/3. Madde (Yetki Belgesiz -Korsan- taşımacılık) 21 adet, Diğer Maddelerden 54 adet olmak üzere toplamda 196 araca ceza kesildi. 15 araç trafikten men edildi.