Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'de 'sahte içki'den bir ölüm daha

'de 'sahte içki'den bir ölüm daha

'nin Vize ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Soner Tolukan’ın ardından Tayfun Yatkın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yatkın’ın ölümüyle Kırklareli’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 20:54 Son Güncelleme: 17.10.2020 20:55 ABONE OL
Kırklareli'de 'sahte içki'den bir ölüm daha

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın ile M.B. ve T.A., önceki akşam saatlerinde alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli'deki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, dün akşam saatlerinde, Tayfun Yatkın ise bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün hayatını kaybeden Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan ve Tayfun Yatkın'ın da ölümleriyle, Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli'de 'sahte içki'den bir ölüm daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA