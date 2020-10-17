Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Açıklama geldi! Kısa Çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya giren ve vatandaşlara maddi destek olarak sağlanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk ödeneğin uzatılacağı sinyallerini vermesi ile beraber binlerce vatandaş konuyla alakalı detayları araştırmaya başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Kısa Çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı kararı geçtiğimiz aylarda yayınlanan resmi gazete üzerinden bildirilirken pandemi sürecinde verilen bu maddi destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin sona ereceği o tarih yaklaştıkça sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı sorusunu Bakan Selçuk yanıtladı…