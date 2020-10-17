Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Açıklama geldi! Kısa Çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya giren ve vatandaşlara maddi destek olarak sağlanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk ödeneğin uzatılacağı sinyallerini vermesi ile beraber binlerce vatandaş konuyla alakalı detayları araştırmaya başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Kısa Çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?
Cumhurbaşkanı kararı geçtiğimiz aylarda yayınlanan resmi gazete üzerinden bildirilirken pandemi sürecinde verilen bu maddi destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin sona ereceği o tarih yaklaştıkça sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı sorusunu Bakan Selçuk yanıtladı…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halen bir milyon çalışanın ücretini aldığını kısa çalışma ücreti uygulamasını uzatacakları sinyalini verdi. Selçuk, "Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz" dedi. Kısa çalışma uygulaması ekim ayı sonu itibariyle yeni bir karar alınmazsa sona eriyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve konfederasyon başkanlarının katılımıyla Ortak Paylaşım Forumu başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve işçi, işveren ve kamunun birlikte çözüm önerilerini tartıştığı toplantının açılışına videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgın sürecinde hükümet tarafından sağlanan destek paketlerinin toplamının yaklaşık 500 milyar liraya ulaştığını belirtti.
OLUMSUZ ETKİLENDİ
Oktay şöyle devam etti: "Salgın, mevcut küresel tedarik zincirinin bütün dezavantajlarını ortaya çıkararak küresel ticareti olumsuz etkilemiştir. Üretim ve tedarik sisteminde yaşanan aksaklıklar çok uluslu şirketleri, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye yönlendirmiş durumdadır. Diğer taraftan globalleşmeden ziyade artık bölgesel merkezler üzerinden yürüyen küresel ilişkileri tecrübe ediyoruz. Üretim ve ticaret ilişkilerinin de bu doğrultuda küreselleşme ile küre-yerelleşme arasında bir yerde konumlanmasını bekleyebiliriz. Dünyamızda yaşanan gelişmelere baktığımızda, ülkemizin potansiyelini göz önünde bulundurarak salgın sonrası döneme ümitvar bakıyoruz. Yeni normalde yeni küresel sistemin Türkiye'ye sağladığı fırsat ve avantajlara odaklanmış durumdayız." (Kaynak:Hürriyet)