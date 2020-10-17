Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kızıltepe’de Sahte İçki Operasyonu

’de Operasyonu

Türkiye genelinde üretimi yapan yerlere operasyolar devam ediyor. 'in ilçesinde Sahte İçki Operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:10 ABONE OL
Kızıltepe’de Sahte İçki Operasyonu

Mardin'de Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerince yapılan çalışmada bir ikamette sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada 2 adet 5 litrelik su şişesi içerisinde toplam daralı ağırlığı 6 kilo 800 gram gelen açık rakı, 2 adet 2,5 litrelik şişe içerisinde toplam daralı ağırlığı 3 kilo 350 gram gelen açık viski, 5 adet 70 cl kaçak viski, 2 adet kaçak votka, bir adet 70 cl yeni rakı, bir adet daralı ağırlığı bin 550 gram gelen bidon içerisinde etil alkol ve içki yapımında kullanılan tıpa, şişe, poşet, aroma gibi ürünler ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ... Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye çıktı Sahte içki operasyonu: 3 ton etil alkol ele geçirildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızıltepe’de Sahte İçki Operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA