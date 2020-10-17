Midyatlı şehidin adının verildiği lise törenle açıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2019 yılında şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın adının verildiği 24 derslikli tam donanımlı modern okul, Mardin'in Midyat ilçesinde eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl yapımı tamamlanan 24 derslikli lise binasına 2019 yılı Haziran ayında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın isminin verildi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, şehidin anne ve babası Safiye ve İbrahim Barış ile şehidin yakınları, kurum amirleri, eğitim camiası ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesinde şehitler için dua edildi, ardından açılış kurdelesi kesildi. Törene katılanlar okul binasında gezi incelemelerde bulundu. Program boyunca açılışa katılan protokol, şehidin babası İbrahim Barış ile yakından ilgilendi.

Törende konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, "Bu okulun öğrencilerimize, öğretmenlerimize tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Şehit Babası İbrahim Barış ise, yeni yapılan okulu şehit oğlu Mehmet Sait Barış'ın adının verilmesinde dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Mehmet İŞ/SABAH