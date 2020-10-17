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Minibüs durağının çaycısı motosiklet kazası kurbanı oldu

Bahçelievler’de minibüs durağında çaycılık yapan 34 yaşındaki , karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:11 ABONE OL
Minibüs durağının çaycısı motosiklet kazası kurbanı oldu

İstanbul'un Şirinevler ilçesinde dün öğle saatlerinde D-100 yan yolda bulunan minibüs durağında çaycılık yapan 34 yaşındaki Özgür Burgu'ya yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarptı.

Burgu, hızla seyreden motosikletin çarpması ile kaldırımdaki demir dubalara kafasını çarparak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burgu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burgu'nun birisi down sendromlu iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

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Minibüs durağının çaycısı motosiklet kazası kurbanı oldu
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