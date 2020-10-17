Nalbur sahibi ile inşaat çalışanları kavga etti: 1 ölü

Beyoğlu'nda aralarında husumet olan nalbur sahibi ile inşaat görevlileri arasında çıkan kavgada bir inşaat görevlisi silahla vurularak hayatını kaybetti.

İstanbul'un ilçelerinden Beyoğlu'na bağlı Piripaşa mahallesi Ampap sokakta iki gün önce inşaat çalışanları ile bir nalbur sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir süre sonra sopalı kavgaya dönüşünce iki kişi yaralandı. Kavganın ardından dün sabah saatlerinde ise nalbur sahibi inşaatın önüne gelerek husumetli olduğu inşaat çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

NALBUR SAHİBİNİN ARACINA TAŞ, TUĞLA VE DEMİR...

Çıkan kavgada inşaattakiler nalbur sahibinin aracına taş, tuğla ve demir attı. Kavga sırasında nalburun silahla açtığı ateş sonucu inşaat çalışanlarından Kasım Kurt ağır yaralandı. Saldırgan nalburun kaçtığı olay yerine sevk edilen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği aldıktan sonra inceleme yaptı. Olay sonrası hemen alt sokaktaki nalbur giden bir inşaat çalışanı dükkân önündeki tuğla ve malzemeleri devirip dükkânı taşladı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kasım Kurt ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.