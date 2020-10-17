Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da Konya- Ereğli'de karayolu üzerinde Yarma Mahallesinde mevkiinde sabah saatlerinde Velat Yalçın (26) idaresindeki 35 HL 585 plakalı otomobil Ereğli istikametinden Konya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki sürücü ile yolcular Nizamettin Yıldız (29) ile Şeyhmus Güver yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Nizamettin Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.