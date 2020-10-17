Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:52 ABONE OL
Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da Konya- Ereğli'de karayolu üzerinde Yarma Mahallesinde mevkiinde sabah saatlerinde Velat Yalçın (26) idaresindeki 35 HL 585 plakalı otomobil Ereğli istikametinden Konya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki sürücü ile yolcular Nizamettin Yıldız (29) ile Şeyhmus Güver yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Nizamettin Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Yaşlı kadını boğazını keserek öldüren katil zanlısını ortaya çıktı! İfadesi kan dondurdu...

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA