Restoranda ‘istek şarkı’ kavgası: 2’si ağır, 5 yaralı

Adana'da bir restoranda, müşteri iki grup arasında "Sana daha çok şarkı çalındı" iddiasıyla çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BIÇAKLA KULLANILDI

Olay, gece yarısı Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Müşteri iki grup, iddiaya göre mekânda canlı müzik yapan sanatçılarından istek şarkıda bulundu. İki grup arasında "Sana daha çok şarkı çalındı" iddiasıyla başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoranın dışına taşan kavgada taraflar, birbirlerine bıçakla saldırdı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kavgada yaralanan Necmettin K, Barış Ç, Mirza G, Hüseyin Emrah D. ve bir kişi daha bıçaklandı. Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kavgada bıçağı kullandığı öne sürülen Ali Y. ise olayın ardından Fatih Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.