Sahte içkiye 5 kurban daha

Sahte içkiden ölümler hız kesmiyor... Tekirdağ'ın Saray ilçesinde rahatsızlanarak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve daha sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Burhan A. (55) öldü. Tekirdağ Kapaklı'da sanayideki iş yerinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Cüneyt K. (54) hayatını kaybetti. İzmir Foça'da sahte alkolden zehirlenerek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve daha sonra Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz ile Ali Gedik önceki gün beyin ölümlerinin gerçekleşmesinin ardından dün yaşamlarını yitirdi. Eskişehir'de Çetin Kepçeler (56), yalnız yaşadığı Odunpazarı ilçesindeki evinde ölü olarak bulundu. Kepçeler'in mutfağında 5 litrelik bidon içerisinde alkol ve içki yapımında kullanılan diğer malzemeler bulundu. Aydın Yenipazar'da ise metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Devrim Kara (43) hayatını kaybetti. 9 Ekim'den bu yana ülke genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 56'ya ulaşırken, gözaltına alınan 272 şüpheliden 71'i tutuklandı.İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerine düzenlenen baskında çeşitli yerlere zulalanmış 625 litresi sahte rakı, 547 litresi sahte votka, 475 litresi sahte viski olmak üzere toplam bin 647 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi. İş yeri sahibi D.T. gözaltına alındı. Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi. İzmir Bornova'da imalathaneye dönüştürülen evde 115 litre sahte içki ve 85 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Turgutlu'da samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte şarap ele geçirilirken 1 kişi ise gözaltına alındı. Giresun'da bir çiçekçinin deposuna yapılan baskında, şişelenmiş 150 litre sahte içki ve 15 bidon içerisinde 75 litre etil alkol, Ağrı'da 177 litre sahte içki ve alkol, Tekirdağ'da ise 35 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.