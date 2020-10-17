Hatay'ınİskenderun ilçesindeki Deniz Üs Komutanlığı'nda, görevi sırasında rahatsızlanıp şehit olan Sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy (21), memleketi Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyük Durduran köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit Soy'un Türk bayrağına sarılı tabutu, dün sabah askerler tarafından Akyaka Devlet Hastanesi morgundan alınarak Büyük Durduran köyüne götürüldü. Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde helallik alınan Soy'un cenazesi, tören mangası eşliğinde köy camisine götürülürken anne Nezaket Soy, "Şehitlere yoldaş oldun ay balam. Kara kaşlım ay balam, kurban olurum sana" diyerek ağıt yakarken, yakınları da dua ve gözyaşlarıyla korteje eşlik etti. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.