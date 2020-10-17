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aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden güzel ürünlerin indirime girdiği markette bu haftaki indirimli ürünler listesi müşterilerin yüzünü güldürüyor. İlgili tam liste kurumun resmi sitesinden yayınlanırken Alcatel 1T 10″ Tablet, Xiaomi Eardbus Basic S Bluetooth Kulaklık, Sinbo Saç Maşası dikkat çekiyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kataloğa göz atmaya başladı. Peki bu hafta kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste halinde yayınlanan ŞOK kataloğu

Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:49 ABONE OL
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünlerini merak edenler için bu hafta üccaciye, elektronik, elektrikli ev aletlerinde sürpriz kampanyalar yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının yakından ilgileneceği indirimlerde KUMSAL markası ile Krep Tava 24,95 TL, Wok Tava 36,95 TL. Tava 37,95 TL, Sahan Tava 19,95 TL'den satışa sunuluyor. Kataloğa henüz göz gezdiremeyenler için kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR...

kataloğu yoğun ilgi görüyor. Haftanın indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Haberimizde, ŞOK 14-20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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