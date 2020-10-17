Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünlerini merak edenler için bu hafta üccaciye, elektronik, elektrikli ev aletlerinde sürpriz kampanyalar yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının yakından ilgileneceği indirimlerde KUMSAL markası ile Krep Tava 24,95 TL, Wok Tava 36,95 TL. Tava 37,95 TL, Sahan Tava 19,95 TL'den satışa sunuluyor. Kataloğa henüz göz gezdiremeyenler için ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR...

ŞOK indirimli tam liste kataloğu yoğun ilgi görüyor. Haftanın indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Haberimizde, ŞOK 14-20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.