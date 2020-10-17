Son dakika: Adana’da kaçak ürünlere geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda gümrük kaçağı ürünlerle ilgili arama yaptı.

KOM ekipleri, iki iş yerinde 11 bin 200 doldurulmuş makaron, 810 paket sigara sarma kağıdı ve 72 cep telefonu ele geçirdi. Kaçak ürünlerle ilgili bir zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda bir yolcu otobüsünde de gümrük kaçağı 623 paket tütün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına altına alındı.

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