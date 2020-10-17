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Son dakika haberleri: 'da operasyonu!

'un ilçesinde, gelen son dakika bilgilerine göre helikopterli bir operasyon düzenlendi. Hareketli saatlerin yaşandığı operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Kartal'da satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 08:54 Son Güncelleme: 17.10.2020 09:04 ABONE OL
Son dakika haberleri: İstanbul Kartal'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika haberi: İstanbul'da hareketli saatler yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Kartal'da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.

OPERASYONLARDA GÖZALTILAR VAR

Operasyon yapılan adreslerden birisi de Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman oldu. Apartmandaki daireye giren ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Son dakika haberleri: İstanbul Kartal'da uyuşturucu operasyonu!
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