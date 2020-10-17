Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ve doğalgaz fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki yeni doğalgaz rezerv miktarını açıklamasının ardından merak edildi. Ülkemizdeki doğal gaz tüketiminin yıllara göre değişkenlik gösterdiği bilinse de konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti. Peki Türkiye senede kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar ve kaç TL?

TÜRKİYE SENEDE KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

Türkiye'deki doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor. 2019 doğal gaz tüketim miktarı 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp iken, 2018 doğal gaz tüketim miktarı 50 milyar metreküp olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gaz rezervinin 320 milyar metreküpten 405 milyar metreküpe çıktığını müjdeledi…