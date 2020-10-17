Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ve doğalgaz fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki yeni doğalgaz rezerv miktarını açıklamasının ardından merak edildi. Ülkemizdeki doğal gaz tüketiminin yıllara göre değişkenlik gösterdiği bilinse de konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti. Peki Türkiye senede kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar ve kaç TL?
Türkiye'deki doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor. 2019 doğal gaz tüketim miktarı 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp iken, 2018 doğal gaz tüketim miktarı 50 milyar metreküp olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gaz rezervinin 320 milyar metreküpten 405 milyar metreküpe çıktığını müjdeledi…
Türkiye ve dünyanın merakla beklediği büyük müjde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin merakla beklediği yeni müjdeyi duyurdu. Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaza 85 milyar metreküp daha ilave edildiğini bildirerek toplam miktarın 405 milyar metreküpü bulduğunu ifade etti.
Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir. Doğalgaz metreküp fiyatı ve 320 milyar metreküp doğalgaz fiyatının ne kadar, kaç TL olduğunu buna göre öğrenebilirsiniz.
Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir
1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL
Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.
2019 doğal gaz tüketim miktarı:
46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
2018 doğal gaz tüketim miktarı:
50 milyar metreküp.
2017 doğal gaz tüketim miktarı:
53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.
2016 doğal gaz tüketim miktarı:
49.5 milyar metreküp.
2015 doğal gaz tüketim miktarı:
47.9 milyar metreküp.