Vatandaşların ihbarı hırsızları yakalattı

İstanbul'un ilçelerinden Bahçelievler'de vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Bahçelievler'e bağlı Zafer mahallesinde bir araca yapılan yükleme çevredeki vatandaşları şüphelendirdi. Şüphelerini polisle paylaşan vatandaşların dikkati sayesinde hızlıca olay yerine intikal eden polisleri gören şüpheliler kaçmaya başladı.

Polisin peşine düştüğü şüpheli Ercan E. ve Koray C. adlı şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerden Ercan E'nin 7 farklı hırsızlık suçundan arandığı belirlenirken kullandıkları aracın plakasının da sahte olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.