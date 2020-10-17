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Vatandaşların ihbarı hırsızları yakalattı

Bahçelievler’de bir araca yüklenen ürünlerden şüphelenen çevre sakinleri polise ihbarda bulundu. Derhal olay yerine ulaşan polisler, sahte plakalı araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:26 ABONE OL
Vatandaşların ihbarı hırsızları yakalattı

İstanbul'un ilçelerinden Bahçelievler'de vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Bahçelievler'e bağlı Zafer mahallesinde bir araca yapılan yükleme çevredeki vatandaşları şüphelendirdi. Şüphelerini polisle paylaşan vatandaşların dikkati sayesinde hızlıca olay yerine intikal eden polisleri gören şüpheliler kaçmaya başladı.

Polisin peşine düştüğü şüpheli Ercan E. ve Koray C. adlı şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerden Ercan E'nin 7 farklı hırsızlık suçundan arandığı belirlenirken kullandıkları aracın plakasının da sahte olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

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Vatandaşların ihbarı hırsızları yakalattı
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