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20 yaşında lösemiye yenildi

Körfez İlçesinde oturan Kapçak ailesinin 3 çocuğundan en büyükleri olan  Enis Kapçak(20) uzun bir süredir tedavi gördüğü lösemi hastalığına yenilerek  yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:57 ABONE OL
20 yaşında lösemiye yenildi

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan Kapçak ailesinin 3 çocuğundan en büyükleri olan Enis Kapçak(20) uzun bir süredir tedavi gördüğü lösemi hastalığına yenilerek yaşamını yitirdi.

YAKLAŞIK 1 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesinde oturan ve esnaf olan Nurullah ile ev hanımı Tuğba Kapçak çiftinin 3 çocuğundan en büyükleri Enis Kapçak(20) yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığın nedeniyle vefat etti.

Uzun zamandan buyana tedavi gören, efendi ve sporcu kişiliği ile tanınan gencin, rahatsızlığının artması nedeniyle bir süre önce kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Enis'in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, cenazesi Bağdat Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Körfez Mezarlığında toprağa verildi.

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20 yaşında lösemiye yenildi
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