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ne zaman çıkacak, tarih belli mi? 3600 ek göstergede son durum ne?

ne zaman çıkacak, tarih belli mi? Memur maaşlarına doğrudan etki edecek olan 3600 ek gösterge hakkında araştırmalar artış gösterdi. Bilindiği gibi unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 12:27 ABONE OL
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli mi? 3600 ek göstergede son durum ne?

Memurların maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili son durum merak konusu oldu. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklamalar geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve son durum ne?

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli mi? 3600 ek göstergede son durum ne?
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