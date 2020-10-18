6,8 milyon Euroluk iklim çağrısı!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Türkiye'de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı'nın uygulanacağı öğrenildi.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 6.8 milyon Avro olduğu öğrenildi

Son başvuru tarihi 30 Kasım 2020 olarak açıklandı. Proje başvuruları İngilizce olarak yapılacak. Ön başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kurulacak komisyonca seçilecek projelerden tam başvuru yapması istenilecek.

HEDEF; TÜRKİYE'DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ

Programın küresel amacı; Türkiye'de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi, özel amacının ise toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmak olarak açıklanıyor.

Programın öncelikleri şu şekilde:

Öncelik-1: Yerel iklim proje planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının hazırlanması (modelleme, etki ve etkilenebilirlik analizi)

Öncelik-2: İklim değişikliğiyle ilgili risklerden kaçınmak ve bunlara maruz kalmayı azaltmak (su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları, seller, aşırı hava olayları),

Öncelik-3: İklim değişikliğinden etkilenen sektörlerin dayanıklılığının artırılması,

Öncelik-4: İklim değişikliğine uyum yenilikçi teknolojilerin ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya uygulanması için Türkiye ve/veya AB'deki kuruluşlar ve şehirler arasında adaptasyon bilgi ve deneyimi alışverişini artırılması..

Programın iki ayrı grup üzerinden uygulanacağı öğrenildi.

1. Grup için

Toplam Bütçe: 2.300.000 Avro

Bütçe Aralığı: 50.000 Avro -150.000 Avro

Uygun Hibe Oranı: Yüzde 50 – Yüzde 90

Uygun Başvuru Adayları :

– Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek ve Vakıf)

– Belediyeler

– Yerel Yönetimler (Bölge veya İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Valilik)

– Üniversiteler veya Araştırma Kurumları / Merkezleri

– Kalkınma Ajansları

– Kar Amacı Gütmeyen Sendikalar, Kooperatifler

– Odalar, Meslek Kuruluşları gibi Yerel Düzeyde İşletmeleri ve Özel Sektörü Temsil Eden Kuruluşlar

Proje Süresi: 12-18 ay

2. Grup için

Toplam Bütçe: 4.500.000 Avro

Bütçe Aralığı: 150.000 Avro -450.000 Avro

Uygun Hibe Oranı: Yüzde 50 – Yüzde 90

Uygun Başvuru Adayları :

– Belediyeler

– Yerel Yönetimler (Bölge veya İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Valilik vb.)

– Üniversiteler veya Araştırma Kurumları / Merkezleri

Proje Süresi: 12-18 ay