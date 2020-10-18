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Ankara'da beklenen yağmur etkisini gösterdi

Ankara'da akşam saatlerinde fırtına, yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı. Dolu şehirde yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşadı. yolunda doluya yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:50 Son Güncelleme: 18.10.2020 18:56 ABONE OL
Ankara'da beklenen yağmur etkisini gösterdi

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu yaşamı etkiledi. Şehir merkezinde etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Eskişehir yolunda doluya yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

BAZI NOKTALAR KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar kısa sürede beyaza büründü, cadde ve sokaklar su ile doldu.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tüm önlemlerini alındığını duyurdu.

Son dakika: Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

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Ankara'da beklenen yağmur etkisini gösterdi
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