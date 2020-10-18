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Ayrılığı kabullenemeyen bankacı kadından akılalmaz intikam!

Özel bir bankada çalışan genç kadın, kendisinden ayrılan evli eski sevgilisinin peşini bırakmadı. Ayrılığı kabullenemeyen genç kadın, sevgilisinin çalıştığı bankada bulunan kredi kartı ekstrasını usulsüzce ele geçirip, eşine yolladı. Bu kadarıyla da yetinmeyerek sevgilisinin adına bir de kredi başvurusunda bulunan bankacı sevgili hakkında soruşturma başlatıldı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 18.10.2020 16:57 Son Güncelleme: 18.10.2020 17:05 ABONE OL
Ayrılığı kabullenemeyen bankacı kadından akılalmaz intikam!

İstanbul'da bankacı kadının yaptıkları yok artık dedirtti. M.B., evliyken banka çalışanı J.T. ile birliktelik yaşamaya başladı. İlerleyen süreçte J.T., evli sevgilisinin boşanması ve kendisiyle evlenmesi için baskı yapmaya başladı. Sevgilisinin boşanma baskına dayanamayan genç adam, J.T., tarafından ilişkisini eşine söylemekle tehdit edildi. Tehditlere daha fazla dayanmayan genç adam, sevgilisinden ayrılma kararı aldı.

ADINA KREDİ BAŞVURUSU YAPMIŞ

Bu karar J.T.'nin hoşuna gitmemiş, eski sevgiliyi rahatsız etmek adına adımlar atmasına sebep olmuştu. Ayrılığı kabullenemeyen genç kadın, eski sevgili M.B.'nin kişisel bilgilerine çalıştığı özel banka sayesinde ulaştı. Bilgilere ulaştıktan sonra M.B.'nin eşine mesajlar eşliğinde kredi kartı ekstrasını yolladı. Bir de bu yetmezmiş gibi M.B. adına kredi başvurusunda bulundu.

BANKACI ESKİ SEVGİLİYE ŞİKÂYET

Kredi kartıyla yapılan harcamalar ve fotoğraflar eşinin eline gelen genç adam, bir de adına kredi başvurusu yapıldığını öğrendi. Eşine gelen mesajların, bilgilerinin ele geçirilmesini ve adına yapılan kredi başvurusunu ihbar eden genç adam, şantajlarda bulunan J.T.'nin cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İğrenç olayda son dakika gelişmesi: Ayrılmak isteyen sevgilisine tecavüz etmişti...

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Ayrılığı kabullenemeyen bankacı kadından akılalmaz intikam!
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