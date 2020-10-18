Bu kez ekmeği alet ettiler! Ekmek arasında uyuşturucu sevkiyatı!

Geçtiğimiz günlerde bir şahsın ekmek arasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre G.Z., isimli şahıs İstanbul Sarıyer'de yay halde gezdiği bir anda polis çevirmesine takıldı. Pasaportunu vererek polislerin GBT incelemesi yaptığı anda agresif hareketler sergilemeye başladı. Gencin hareketleri sonrası elindeki poşetleri incelemek isteyen polisler poşette sadece 1 adet ekmek buldu.

ZEYTİN GÖRÜNÜMLÜ HAPLAR EKMEK ARASINDA

Polislerin poşeti incelediği sırada hareketlerini kontrol edemeyen G.Z., şüpheleri iyice üzerine çekince polisler poşetin içerisinden ekmeği çıkardığı sırada ekmeğin içerisinden 9 adet enjektör, zeytin görünümü verilen uyuşturucu hap ve poşette uyuşturucu madde bulundu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak karakola götürülen G.Z., ekmeği uyuşturucu maddeleri saklamak için aldığını amacının satmak değil içmek olduğunu, enjektörleri ve uyuşturucu maddeleri saklayacak başka bir yer bulamadığı için bu yöntemi denediğini anlattı. İfadesi ardından tutuklamaya sevk edilen G.Z., birden fazla enjektörün kendisi için kullanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.