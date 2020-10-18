Çiftlik evinde bin 55 litre sahte alkol geçirildi!

Adana polisi sahte alkol operasyonu gerçekleştirdi. Piyasaya sürülmek üzere ele geçirilen bin 55 litre sahte alkol imha edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinin deposunda sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı ve hiç zaman kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler çiftlik evine şok baskın gerçekleştirdi. Ev sahibi gözaltına alınırken, depoda yapılan aramada bin 55 litre sahte alkol bulundu. Piyasaya sürülmeye hazırlanan ve insanların ölümlerine neden olan sahte alkoller ekipler tarafından imha edilirken, çiftlik evi sahibi gözaltına alındı.