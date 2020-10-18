Demiryolu tünelinde bomba paniği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Malatya istikametine giden yük treninin makinisti, Ozan köyü girişinde bulunan tünelin içinden şüpheli bir şahsın hızla kaçtığını görünce durumundan şüphelenerek treni durdu. Treni tünele girmeden durduran makinistin ihbarıyla harekete geçen jandarma ekipleri. olay yerine gelerek çevre güvenliğini aldı.

jandarma ekipleri, patlayıcı uzmanı köpekler ve detektörler ile tünelde bomba araması yaptı. Ayrıca trenin geçtiği Alman Köprüsü'nde ve demiryolunun geçtiği bazı bölgelerde de arama gerçekleştirdi.

Aramalarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanılmazken, demiryolu ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri tünel içerisinden çıkan şahsın bulunması için çevrede bulunan mobese ve işyeri kameralarını incelemeye aldı.