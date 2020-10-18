Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Eylül

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son dakika deprem bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yurtta ve dünyada en son deprem gelişmelerinden haberdar olmak isteyenler deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. İşte 18 Ekim 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (18 EKİM 2020 PAZAR)



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz