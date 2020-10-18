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mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? ve son depremler listesi 18 Eylül

kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremler vatandaşların da panikler yaşamasına neden oluyor. Son olarak sabah saatlerinde Ege Denizinde yaşanan deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar ‘Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu?’ sorularının aratılmasına neden oluyor. Haberimizin içerisinden 18 Ekim ve son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.10.2020 14:09 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Eylül

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son dakika deprem bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yurtta ve dünyada en son deprem gelişmelerinden haberdar olmak isteyenler deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. İşte 18 Ekim 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (18 EKİM 2020 PAZAR)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Eylül
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