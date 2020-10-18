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Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!

'da Volkan Derman isimli tiyatrocu, dilenci kılığına girerek sosyal deney yaptı. Ortaya çıkan görüntüler, vatandaşların iyi niyetinin nasıl suistimal edildiğini de gözler önüne serdi. Dilenci kılığındaki tiyatrocunun para istediği birçok kişi, onu geri çevirmeyerek para verdi. Volkan Derman, kendisine para veren vatandaşlara bunun bir sosyal deney olduğunu açıklayarak dilencilere para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:02 ABONE OL
Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!

'da, farkındalık oluşturmak için kıyafet değiştirip dilenen tiyatrocu, kendisine para verenleri uyardı.

Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!

Tiyatrocunun dilendiği anlar ve para verenlerin tepkileri gizli kamerayla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, 'dilencilik' konusunda kentte farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı.

Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!

Tiyatro ekibinden Volkan Derman, eski kıyafetler giyerek, sokaklarda vatandaşlardan para istedi.

Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!

Derman'ı gören birçok kişi, para verdi. Kendisini tanıtarak parayı iade eden Derman, vatandaşları dilencilere inanmaması konusunda uyardı.

Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!

Derman ayrıca vatandaşlara, İnegöl Belediyesi ve ilgili devlet kurumlarının ihtiyacı olan kişilere yardım ettiğini söyledi.

Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!

Sosyal deney gizli kameralarca kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca beğeni topladı.

Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!

İşte kameralara yansıyan o anlar

Dilenci kılığına girdi, 1 saatte 250 lira kazandı | Video

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Dilenci kılığında yapılan sosyal deneyde şaşkına çeviren görüntü!
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