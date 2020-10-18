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Duvar kavgası kanlı bitti: 1 ölü

’te komşu olan iki aile arasında duvar meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 23:08 ABONE OL
Duvar kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Güzelköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere, iki aile arasında duvar yükselme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Barış Ş. (30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafında çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanlar olduğu öğrenilirken, köy jandarma ekipleri tarafından olası bir olaya karşı giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
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Duvar kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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