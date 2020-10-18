Ege Denizinde korkutan deprem! AFAD son dakika geçti

AFAD saatler 11.07'yi gösterdiğinde merkez üssü Ege Denizi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı ile birlikte kıyı kesiminde yaşayan vatandaşlar ufak çaplı panik yaşadı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte EGE depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 18 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

EGE'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesine göre saat 11.07'de Akdeniz Bölgesi'nde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli verilerinin detayları ve son depremler listesi...

Büyüklük : 4.3 (Mw)

Yer : Ege Denizi,

Tarih-Saat : 18.10.2020, 11:07:11 TSİ

Enlem : 39.0790 N

Boylam : 23.3870 E

Derinlik : 8.00 km

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