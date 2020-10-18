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Ege Denizinde korkutan ! son dakika geçti

tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Ege Denizinde saatler 11.07’yi gösterdiğinde meydana geldiği belirtildi. Derinliği 8 km olan sarsıntı kıyı kesiminde ufak çaplı da olsa hissedildi. Konuyla ilgili detayları AFAD geçti. İşte ’ndeki deprem ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 18.10.2020 11:57 ABONE OL
Ege Denizinde korkutan deprem! AFAD son dakika geçti

AFAD saatler 11.07'yi gösterdiğinde merkez üssü Ege Denizi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı ile birlikte kıyı kesiminde yaşayan vatandaşlar ufak çaplı panik yaşadı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte EGE depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 18 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

EGE'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesine göre saat 11.07'de Akdeniz Bölgesi'nde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli verilerinin detayları ve son depremler listesi...

Büyüklük : 4.3 (Mw)

Yer : Ege Denizi,

Tarih-Saat : 18.10.2020, 11:07:11 TSİ

Enlem : 39.0790 N

Boylam : 23.3870 E

Derinlik : 8.00 km

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Ege Denizinde korkutan deprem! AFAD son dakika geçti
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