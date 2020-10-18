Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki otomobil orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı. Sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu.

Dün gece Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi mahallesi Recep Tayıp Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen sürücünün 01 BY 905 plakalı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Sürücü çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralının olmadığının belirlenmesine üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, büyük maddi hasar meydana geldi. Otomobil olay yerinden kıldırılırken .Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.