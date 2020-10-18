İntihar girişimi trafiği kilitledi

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün, sabah saatlerinde korkuluklara çıkan kişi intihar etmek istedi. Sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Müzakere Timi olay yerine sevk edildi. 50 yaşlarındaki erkek yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saat 10.00'da ikna edildi. FSM Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Anadolu ve Avrupa istikametlerinde çift taraflı olarak trafiğin aksadığı görüldü. İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik akışı normale döndü. DHA