Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İntihar girişimi trafiği kilitledi

girişimi trafiği kilitledi

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
İntihar girişimi trafiği kilitledi
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün, sabah saatlerinde korkuluklara çıkan kişi intihar etmek istedi. Sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Müzakere Timi olay yerine sevk edildi. 50 yaşlarındaki erkek yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saat 10.00'da ikna edildi. FSM Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Anadolu ve Avrupa istikametlerinde çift taraflı olarak trafiğin aksadığı görüldü. İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik akışı normale döndü. DHA
ARKADAŞINA GÖNDER
İntihar girişimi trafiği kilitledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA