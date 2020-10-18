İZMİR'DE antrenman yaparken kamyonun altında kalan bisikletçi Zeynep Aslan'ın ölümüyle ilgili olarak Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından hazırlanan kaza raporuna SABAH ulaştı. 14 Ekim günü saat 12.50 sıralarında meydana gelen kaza ile ilgili raporda, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolun sağında park halinde duran Menemen Sulama Birliği Başkanlığı'na ait kamyon ve iş makinesini sollayıp geçmek istediği ifade edildi. Yörük'ün sollama yaparken Aslan'a çarptığı belirtildi. Raporda, Yörük'ün şerit ihlali, yolun sağ şeridi üzerine kamyonu ve iş makinesi park ederek hiçbir güvenlik tedbiri almayan görevlilerin de kural ihlali yaptığı belirtildi. Aslan'ın kendi şeridinde seyrettiği için kazada herhangi bir kural ihlali yapmadığı bildirildi. Raporda Yörük'ün Aslan'a çarptıktan sonra 17.5 metre sürüklediğine dikkat çekildi. Aslan'ın makine mühendisi 39 yaşındaki ağabeyi Tekin Aslan, "Olay yerini gördüm. Kaza kalıntıları bile hâlâ duruyordu. Bulgular kamyon şoförünün hatalı olduğu yönünde. Kardeşimin hiçbir suçu yok" dedi. Bunun kaza değil cinayet olduğunu söyleyen acılı baba Reşat Aslan, "Kamyon şoförünün serbest bırakılması acımızı katladı. Olay yerinde fren izi bile yok. Adalete güveniyorum" dedi. Öte yandan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu olan Aslan, bisikletçi arkadaşları tarafından kaza yerinde anıldı.