Kontrolden çıktı, çukura girdi! Şanlıurfa'da kaza

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol çalışması için açılan çukura düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre sürücünün ismi öğrenilemeyen 47 NN 935 plakalı otomobil seyir halindeyken yayalara yasak bölgede karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol çalışması sırasında açılan çukura düştü.

Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çukura giren ve büyük maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici ile kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.