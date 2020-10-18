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Meteoroloji’den , fırtına ve uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

yeni haftaya ilişkin hava durumunu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, başta olmak üzere pek çok ilimiz için ve fırtına uyarısı yapıldı. Hatırlanacağı üzere MGM, hafta boyunca Cumartesi ve Pazar günü yağacak yağışlar için uyarılarda bulunmuştu. Yeni haftada da aynı yağış ve fırtına uyarıları devam etti. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarını bulabilir, 5 günlük haritayı gözlemleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:35 Son Güncelleme: 18.10.2020 10:48 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu olarak yayınladı. Hafta başından beri Cumartesi ve Pazar günü için uyarılarda bulunan MGM, yeni haftada da yağışların devam edeceğini belirtti. başta olmak üzere tüm yurtta etkisini gösterecek yağışlar Perşembe günü yurdu terk edecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu ve uyarısı

METEOROLOJİ YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! VATANDAŞLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Pek çok ilimizde yağışların devam edeceğini belirten MGM vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İşte MGM'den yapılan son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayınlarken, yağışların ne zaman yurdu terk edeceğini de belirtti.

İşte MGM tarafından yapılan açıklaması…

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

18 EKİM PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

19 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

20 EKİM SALI HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

21 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

22 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI

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Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat
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