Misafir gibi girip evleri soydu

İstanbul Maltepe'de bulunan iki farklı adresten, toplamda 50 bin lira değerinde nakit para ve elektronik eşya çalan 19 yaşındaki hırsız gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin farklı suçlardan 28 adet kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı binalara misafir gibi giriş yaptığı ortaya çıktı.





Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bir haftada iki farklı hırsızlık olayı gerçekleşti. Yaşanan olaylarının ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Yusuf K.'yı gözaltına aldı. Aydınevler Mahallesi'ne bağlı Aslanbey Caddesi üzerinde bulunan bir evde hırsızlık olayı gerçekleşti. İddiaya göre 24 Eylül günü öğle vaktinde yaşanan olayda 900 Amerikan Doları, 470 Euro, 8 adet çeyrek altın, 7 adet gram altın, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet, 1 adet akıllı telefon ve 3 adet kol saati çalındı. İddiaya göre bir hafta sonra yine harekete geçen Yusuf K. aynı mahallede bulunan bir başka eve daha girerek hırsızlık yaptı. 2 Ekim günü Sakinler Sokak üzerinde bulunan bir adreste gerçekleşen olayda, 2 adet dizüstü bilgisayar ve bir adet akıllı telefon çalındı.





1 HAFTADA 50 BİN LİRA DEĞERİNDE SOYGUN



Aynı mahalle üzerinde bulunan iki farklı adreste toplamda 50 bin liralık hırsızlık yapan Yusuf K. 13 Ekim günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan gencin farklı suçlardan 28 adet kaydının bulunduğu belirtildi.