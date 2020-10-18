Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YÜZÜNDEN YARALANDI



Cam parçaları halk otobüsü şoförünün yüzüne isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yüzünden yaralanan otobüs şoförüyle motosiklet sürücüsü tekrar kavga etmeye başladı. Vatandaşların araya girmesiyle sürücüler sakinleştirilerek kavga sona erdi. Şikayetçi olduğunu belirten otobüs şoförü durumu polise bildirdi. Bu sırada motosiklet sürücüsünün babası olay yerine gelerek halk otobüsü şoförünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşlar bir kez daha araya girerken gerginlik büyümeden sona erdi.