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Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...

Kağıthane'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen ehliyetsiz motosikletli genç, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsü şoförünün önünü kesip aracın camını yumrukladı. Yüzüne kırılan cam parçaları gelen şoför yaralandı. Daha sonra olayı duyup gelen saldırgan gencin babası ise oğluna tepki göstermesi gerektiği yerde otobüs şoförünün üzerine yürüdü. Kavga vatandaşların araya girmesiyle son bulurken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 11:45 ABONE OL
Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...

Olay, Kağıthane, Cendere Caddesi üzerinde dün öğlen saatlerinde yaşandı. Cendere Caddesi üzerinde giden motosiklet sürücüsüyle halk otobüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...

Motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü keserek motosikletinden indi. Halk otobüsü şoförüyle tartışmaya başlayan motosiklet sürücüsü öfkesine yenik düşerek otobüsün camına yumruk atıp kırdı.

Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YÜZÜNDEN YARALANDI

Cam parçaları halk otobüsü şoförünün yüzüne isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yüzünden yaralanan otobüs şoförüyle motosiklet sürücüsü tekrar kavga etmeye başladı. Vatandaşların araya girmesiyle sürücüler sakinleştirilerek kavga sona erdi. Şikayetçi olduğunu belirten otobüs şoförü durumu polise bildirdi. Bu sırada motosiklet sürücüsünün babası olay yerine gelerek halk otobüsü şoförünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşlar bir kez daha araya girerken gerginlik büyümeden sona erdi.

Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...

PLAKAYI BANTLA KAPATAN MOTOSİKLETLİ SUÇU OTOBÜS ŞOFÖRÜNE ATTI

Halk otobüsü şoförü, motosikletin 34 DIB 985 olan plakasının bantla 34 DIB 885 olarak değiştirildiğini fark ederek durumu polise aktardı.

Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...

Motosiklet sürücüsü ise suçu kabul etmeyerek, "Sen mi yaptın ağabey bunu" demesi ise kameraya yansıdı. Öte yandan ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosikletlinin sol elinden engelli olduğu da görüldü.

Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...

TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA GERGİNLİK SONA ERDİ

Halk otobüsü şoförünün şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Motosiklet sürücüsünün babasının halk otobüsünün zararını karşılayacağını belirtmesi üzerine otobüs şoförü şikayetinden vazgeçti.

Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...

Tarafların anlaşmasıyla motosiklet sürücüsü ve halk otobüsü şoförü arasında yaşanan problem çözüldü.

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Oğlu otobüsü yumrukladı, babası şoförün üzerine yürüdü...
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