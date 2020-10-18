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Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı

’da şerit ihlali yapan otomobilin karşı yönden gelen işçi servisi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 18.10.2020 11:01 ABONE OL
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı

Konya'da şerit ihlali yapan otomobilin karşı yönden gelen işçi servisi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam Selçuklu İlçesine bağlı Küçükmuhsine Mahallesi Altınapa Barajı mevkiinde meydana geldi. Osman Özcan (33) idaresindeki 34 BPC 916 plakalı otomobil Derbent ilçesinden kent merkezi istikametine seyir halindeyken, şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Yaman (21) idaresindeki 42 AAP 317 plakalı bir fabrikanın işçi servisi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı
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