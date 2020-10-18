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Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!

Dehşete düşüren cinayet olayı 'da meydana geldi. Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı kendisini evine bıraktığı sırada araçtan inmek istemeyen Akın Y., arkadaşı Murat Tekçe ile tartıştı. İkili ayrıldıktan sonra Akın Y., arkadaşı Tekçe'yi arayıp konuşmak için buluştu. İki arkadaş arasında tekrar tartışma çıktı ve Akın Y., arkadaşı Tekçe'yi kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Katil Akın Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 13:07 Son Güncelleme: 18.10.2020 13:10 ABONE OL
Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!

Olay, dün gece saatlerinde Alpağut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Tekçe, arkadaşı Akın Y. ile otomobilde bir süre alkol aldı. İlerleyen saatlerde Murat Tekçe arkadaşı Akın Y.'yi evine bırakmak için hareket etti. Akın Y.'nin evinin önüne geldiklerinde, Akın Y. araçtan inmedi. Aralarında tartışma çıktı. Daha sonra Akın Y. araçtan inerken, Murat Tekçe de oradan ayrıldı.


Murat Tekçe

KALBİNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Yaklaşık 15 dakika sonra iki arkadaş telefonla görüşüp yeniden buluştu. Murat Tekçe, Akın Y.'yi yeniden otomobiliyle aldı. Daha sonra aralarındaki tartışma büyüdü. Akın Y. birden Murat Tekçe'yi bıçakladı. Kalbinden ve karnından bıçaklanan Murat Tekçe, olay yerine çağrılan ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 ay önce evlendiği öğrenilen Tekçe, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Akın Y. gözaltına alındı.

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Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!
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