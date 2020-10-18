Sahte içkiden iki ölüm daha

İzmirve Kırklareli'nde sahte içkiden zehirlenen iki kişi daha tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Şenol Yarar (53), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.Kırklareli'nin Vize ilçesinde de sahte içkiden zehirlenen Tayfun Yatkın, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. Kırklareli'nde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e çıktı. Böylece 9 Ekim'den bu yana 8 ilde sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a ulaştı. 285 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 76'sı tutuklandı. İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 2 kişi yakalanırken 285 litre sahte içki ve 100 litre içki yapımında kullanılan esans ele geçirildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sahte içki üreten bir kişi gözaltına alındı. Adana'nın Seyhan ilçesinde sahte içki imalatı yapılan bir eve düzenlenen baskında bin 585 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Balıkesir'de kaçak etil alkolü kargoyla farklı illere gönderen 2 kişi tutuklandı. İstanbul'da sahte içki imalatı yapılan 4 adreste 6 kişi gözaltına alındı. 4 adreste de ele geçen etil alkolün birebir aynı pet şişelerde olduğu tespit edilince soruşturma genişletildi. Etil alkolü aynı noktadan organize bir şekilde dağıtan A.E. de gözaltına alındı. Aynı çetenin üyesi 7 kişiden 3'ü tutuklandı.