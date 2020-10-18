Şans Topu sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 18 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Haftanın 2 günü (Çarşamba, Pazar) Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınından kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları, şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Bugün yapılacak (18 Ekim 2020 Pazar) MPİ canlı çekilişi için online kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde merak ve heyecan duygularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 18 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, sorgu yapabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (18 EKİM 2020 PAZAR)

Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile MPİ 18 Ekim Şans Topu sonuçları ve şanslı numaralar ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;