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sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Online ile - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Haftalık olarak Çarşamba ve Pazar günleri Online bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severler tarafından merakla beklenen sonuçları 18 Ekim 2020 Pazar (bugün) MPİ canlı çekilişle belli oldu. (MPİ) ve ortaklığında bugün yapılacak olan için kupon doldurarak şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazananı olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 18 Ekim açıklandı mı? sorusunu heyecanla araştırmaya devam ediyor. MP TV canlı çekilişle MPİ 18 Ekim Süper Loto sonuçları, günün şanslı numaraları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ve son dakika detaylarını bu başlık altında bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.10.2020 19:17 Son Güncelleme: 19.10.2020 00:01 ABONE OL
Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Haftanın 2 günü (Çarşamba, Pazar) İdaresi (MPİ) ve ortaklığında bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınından kazandıran numaraları belirlenen MPİ sonuçları, şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Bugün yapılacak (18 Ekim 2020 Pazar) MPİ canlı çekilişi için online kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde merak ve heyecan duygularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 18 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, sorgu yapabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (18 EKİM 2020 PAZAR)

Milli Piyango Online MP TV ile MPİ 18 Ekim ve ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Ekim Şans Topu sonuçları: 22 - 10 - 6 - 15 - 29 + 2

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;


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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

SEN SEÇ!

  • Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
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