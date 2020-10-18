Son dakika haber! Gece yarısı İstanbul'da korkunç olay! 19 yaşındaki genç kızı başından vurdu ve sonra intihar etti

Son dakika bilgilere göre olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı.

