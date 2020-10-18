Corona virüsü ile ilgili çarpıcı son dakika haberi: İlginç Kan grubu detayı: 0 kan grubu olanlar...

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüs için aşı çalışmaları devam ederken aynı zamanda yapılan araştırmaların sonuçları da şaşırtmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma ilginç verileri ortaya çıkardı. Araştırma ve hipotez sürecinin sonunda kan grubu 0 olan kişilerin corona virüse yakalanma oranlarının daha az olduğu, hastalığa yakalansalar da daha hafif atlattıkları belirtildi.

Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi. Danimarka'daki araştırmada, 27 Şubat ile 30 Temmuz arasında test yapılan 473 bin 654 kişinin verileri incelendi ve pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2.2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38'i) kan gruplarıyla kıyaslandı.