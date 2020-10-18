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Son dakika: Komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

Avcılar'da komşular arasında çıkan kavgada korku dolu dakikalar yaşandı. Son dakika haberine göre park meselesinden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflardan biri, diğerine balta ile saldırdı. M.Ç. isimli kişi başından, eşi A.Ç. ise ayağından yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:26 Son Güncelleme: 18.10.2020 16:07 ABONE OL
Son dakika: Komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

Avcılar'da komşular arasında çıkan park kavgasında 2 kişi baltayla yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

Kavga, Yeşilkent Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında park yeri nedenle tartışma çıktı.

Son dakika: Komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

KARI KOCA YARALANDI

Çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Komşularının baltalı saldırısı üzerine M.Ç. (50) başından ve karısı A.Ç. ise ayağından yaralandı.

Son dakika: Komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da komşular arası kavgada baltalı dehşet 2 yaralı | Video

Son dakika: Komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yaralama olayına karışan üç kişiyi gözaltına aldı.

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Son dakika: Komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı
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