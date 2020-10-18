SON DEPREMLER: Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 19 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Yurtta ve dünyada pek çok son dakika deprem olayı yaşanmaya devam ediyor. En son depremler ile ilgili detaylara erişmek ve bilgi sahibi olmak isteyenler Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yoğun şekilde cevap aramaya devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile 19 Ekim son dakika deprem haberlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 19 EKİM 2020 PAZARTESİ



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