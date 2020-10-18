Tarla kavgasında kuzenini öldürdü

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Haydarlar köyünde önceki akşam Ahmet Ersöz (44) amcasının oğlu Alpaslan Ersöz (20) ile tarla yüzünden tartıştı. Alpaslan Ersöz, Ahmet Ersöz'ü silahla öldürdü. Ersöz "Ben vurmasaydım, o beni vuracaktı" dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde ise özel bir maden şirketinin işletme müdürü olan Tuncay Çelik (43), işe alım görüşmesi yaptığı G.A. (27) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Beyoğlu'nda inşaat işçileri ile nalbur dükkanı sahibi arasında kavga çıktı. Nalburun silahla vurduğu işçi Kasım Kurt öldü. Küçükçekmece'de bir müzikholde çalışanlar ile bir grup arasında tartışma yaşandı. Müzikholden ayrılan grup daha sonra geri dönüp çalışanlara ateş etti. Güvenlik görevlisi Ahmet Ersöz Vokan T. öldü.