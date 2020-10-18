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'da kamyonla işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

'ın Ergene ilçesinde kamyonla işçi servisinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı

AA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 04:52 ABONE OL
Tekirdağ'da kamyonla işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Durdu Ş'nin kullandığı 59 ZP 823 plakalı hafriyat yüklü kamyonla Bilgi Doğrular yönetimindeki 34 AAP 786 plakalı işçi servis minibüsü Misinli Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu devrilen minibüste bulunan işçilerden Seyhan Can hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 13 işçi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Can'ın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da kamyonla işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
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