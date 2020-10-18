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Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu

Avcılar'da, uçaklarda unutulan eşyaların satıldığı bir iş yerine yeni ürünlerin geldiğini duyan vatandaşlar, dükkana akın etti. 7 tır dolusu malzeme kademeli olarak satışa çıkarılırken, vatandaşlar dükkana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 5'erli gruplar halinde içeri giren müşteriler, en çok da elektronik eşyalara ilgi gösterdi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 11:23 Son Güncelleme: 18.10.2020 12:01 ABONE OL
Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu

Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY'nin kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmayan eşyalar pandemi dönemi ardından ihale ile satışa çıkarıldı.

Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu

7 TIR dolusu koli ve bavulu Avcılar'daki deposuna indiren Aziz Korkmaz, bunları kademeli olarak satışa çıkardı. Yapılan duyuruların ardından Korkmaz'a ait Marmara Caddesi'ndeki bir iş hanındaki mağazanın önünde uzun kuyruk oluştu.

Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu

Kuyrukta yaklaşık 1 saat bekledikten sonra içeriye 5'er kişilik gruplar halinde alınan müşteriler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi.

Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu

Kontrolleri yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken bunlar için belli döneme kadar garanti de verildiği ifade edildi.

Uçakta unutulan eşyaları görüp almak isteyenler kuyruk oluşturdu | Video

Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu

İki iş yerinde THY'nin ihalelerinden satın aldıkları unutulan eşyaların yanı sıra gümrüklerde el konulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, bu işi 1995'ten itibaren yaptıklarını, 13 yıldır da Avcılar'da faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu

Korkmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bavuldan giysilerin yanı sıra kaliteli, tanınmış markaların hiç kullanılmamış eşyaları da çıkıyor.

Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu

Uçağa biniş sırasında acele ile alınmayan cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar büyük ilgi görüyor.

Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu

Bavuldan aklınıza gelebilecek her şey çıkabiliyor. Bunları 3'te 1 fiyatına satıyoruz"

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Unutulan ürünlerin satıldığı iş yeri önünde uzun kuyruklar oluştu
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