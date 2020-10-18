Urfa isotu yurt dışına ihraç edilecek!

Şanlıurfa'da bölge insanının vazgeçilmez damak tatlarının başında yer alan ve isot olarak adlandırılan kırmızı pul biber, uzun ve zahmetli sürecin ardından tarlalardan sofralara ulaşıyor.

40 derecelik sıcakta hazırlanan isot kilosu 50 ile 70 TL arasında satılıyor. Şanlıurfa'da isot mevsiminin başlamasıyla birlikte başta Harran ovasında olmak üzere urfa biberi ekimi yapılıyor birtakım işlemlerden geçirerek hazır hale getirilen isotlar; Türkiye'nin çeşitli illeri ile yurt dışına ihraç edilmeye başlandı.

Tarladan toplanan biberler önce kadınlar tarafından tohumları temizlenerek birkaç parçaya ayrılıyor. Yıkanıp temizlendikten sonra açık alanda seriliyor bir müddet sonra naylon torbalar içerisine kurumaya bırakılıyor.

Güneşte rengi siyahlaşan biber dövüldükten sonra isota dönüşüyor. 100 kilo biberden 8-10 kilo pul biberin elde edildiği belirtildi. Çiftçi ve iş adamı Mehmet Buluktimur 'Bu yıl çok biber ekimini yaptık ama istenen seviyede değil. İlk günlerde yaş biber iyi para yaptı, daha sonra fiyatı yarı yarıya düştü. Bu yıl herkes biber ekimi yaptı onun için fazla para getirmedi. Bizim düşüncemiz birkaç çiftçi ile bir araya gelerek Urfa isotunu tam kapasiteyle yurt dışına ihraç etmektir. Şu anda birçok ülkeye gidiyor. Urfa isotunun dünya pazarlarında yer almasını istiyoruz" diye konuştu.