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Yalnız yaşayan adam evinde çıkan yangında öldü

'da, 3 katlı apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan  Mustafa Etyemez (62), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 08:43 Son Güncelleme: 18.10.2020 08:45 ABONE OL
Yalnız yaşayan adam evinde çıkan yangında öldü

Çankaya ilçesi Salkım Söğüt Caddesi'ndeki 3 katlı Murat Apartmanı'nın 2'inci katında Mustafa Etyemez'in yaşadığı dairede, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı öne sürülen yangın nedeniyle çıkan dumanlar, kısa sürede binayı sardı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi.

BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Mustafa Etyemez'den haber alınamaması üzerine sağlık ve itfaiye çalışanları gaz maskeleri ile daireye girdi. Ekipler, yaşlı adamı evin banyosunda ölü buldu. Balkonlarında mahsur kalan bina sakinleri ise itfaiyenin merdivenli aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Etyemez'in, bir otelde aşçı olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi. Çocuklarının İstanbul'da yaşadığı belirtilen Etyemez'in teyzesinin evinde yaşadığı da öğrenildi. Etyemez'in cansız bedeni otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Yalnız yaşayan adam evinde çıkan yangında öldü
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