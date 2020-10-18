Yaylada yaşam mücadelesi

Kahramanmaraş'ta dedesinden kalan bir yaylada yalnız yaşayan çiftin hayat mücadelesi dikkat çekiyor. Çift, kendi elektriklerini üretip kendi ürünlerini yetiştiriyorlar.



Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Avcılar Mahallesi'nde ıssız bir bölgede yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki Ali Kayan, köyüne 20 kilometre uzaklıktaki dedesinin yurdu Yılanlı Yaylasını mesken tuttu.



Osmanlı döneminde dedesinin mesken ederek kurulduğu 50 dönümlük meyve bahçesine, daha sonra babası Ahmet Kayan yerleşti.





Ahmet Kayan'ın 4 çocuğu yaylada dünyaya geldi. Bir kısmı okuyup şehre taşınırken Ali Kayan babasını mülkünü terk etmeyip Yılanlı Yaylasında kalmayı tercih etti. Sonraları Döndü Kayan ile evlenen Ali Kayan, dede yurdunda hayvancılık ve tarımla uğraşarak 2 kız ve 4 oğlunu büyüttü.

Çocukların hiçbirisi yaylada kalmazken, kendisi eşiyle birlikte yaylada yaşamaya devam etti.



Sabahın erken saatlerinde bahçede sebze toplayan yaşlı çift, ilerleyen yaşlarına rağmen işlerini kendileri yapıyorlar. Ali Kayan, traktörle tarlasında işlerini yaparken, Döndü Kayan ise bastonuna dayanarak meyve ve sebzelerini topluyor.





Geçim kaynakları, yıllardır özenle yetiştirdikleri ceviz ve elma bahçesinden olan yaşlı çift, yaz boyu çalışıp kışın ürünlerini tüketiyorlar.

Şehrin gürültülü ortamından uzak kalmak için deniz seviyesinden bin 750 metre yükseklikteki Yılanlı Yaylasında eşiyle mutlu bir yaşam süren Kayan çifti, kendilerinden sonra yaylanın evlatları tarafından kullanılacağını ifade ettiler. Yılın 12 ayını geçirdiği yaylada yalnız başına doğal bir yaşam sürdüklerini ifade ettiler. Evine borularla getirdiği suyla dönen çark sistemi sayesinde kendi elektriğini de ürettiğini ifade eden Kayan, "Biz bu bahçe ile uğraşıyoruz, hayatımız sabah başlar bağ bahçe ile uğraşarak üretiyoruz. Burası dedenden kalma, daha sonra babama ve sonra da bana kaldı, benden sonra da çocuklarıma kalacak burası. Eşimle birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.





Döndü Kayan ise, "Issız dağ başında kocamla birlikte yaşam mücadelesi veriyoruz halimizden memnunuz ve bir günümüz geçiyor" diye konuştu.